Depay chiama Sergio Ramos: contratto pronto in Brasile | Snobbata la Saudi League

L’ex capitano del Real Madrid è pronto, come il suo collega, a sorpresa ad intraprendere una nuova esperienza nel campionato brasiliano.

Quando pensiamo ad uno dei migliori difensori centrali della storia del calcio, di sicuro uno dei nomi che ci viene in mente è quello di Sergio Ramos. Lo spagnolo ha vinto praticamente di tutto, sia a livello di nazionale che di club, onorando al meglio le casacche di Real Madrid e Spagna. Anche nelle altre esperienze della sua carriera però il calciatore è stato sempre un elemento cardine.

Ad esempio al Siviglia, club che lo ha lanciato e che la scorsa estate lo ha riaccolto, l’ex capitano dei Blancos ha dimostrato ancora di avere tanto da dare al calcio a dispetto dell’età. Ed è proprio per questa ragione che ad oggi Ramos, svincolato dopo la scadenza del contratto con gli andalusi, è ancora in cerca di un progetto che possa fare al caso suo.

Il ritiro può attendere, e il classe 1986 sta seriamente pensando di iniziare una clamorosa esperienza. La chiamata infatti sarebbe arrivata dal Brasile, dove di recente un altro grande nome del calcio europeo, vale a dire Memphis Depay, ha accettato di trasferirsi. Niente da fare dunque per la Saudi Pro League.

Ecco dove giocherà Sergio Ramos

Stando alle recenti indiscrezioni di mercato, il fratello e agente di Sergio Ramos avrebbe offerto il calciatore a diversi club brasiliani. Stiamo parlando di Botafogo, Vasco da Gama, Flamengo e Corinthians. E’ proprio quest’ultima la squadra che qualche giorno fa ha preso sempre a parametro zero Memphis Depay.

Resterà dunque da aspettare quale sarà la risposta di queste società, che ovviamente non hanno intenzione di sostenere spese folli per gli ingaggi.

Niente Arabia Saudita per Sergio Ramos

La destinazione più prevedibile per il futuro del giocatore campione del mondo 2010 pareva essere quella saudita. Tuttavia lo stesso non è riuscito a trovare alcun accordo con i club della Saudi Pro League. La medesima cosa è accaduta poi con alcune squadre del Qatar.

Di conseguenza ad oggi quella brasiliana pare essere l’ultima pista da percorrere per Sergio Ramos per continuare a giocare. Altrimenti non è da escludere un addio clamoroso al calcio giocato, cosa che come detto il difensore vorrebbe prorogare il più possibile.