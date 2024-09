Galatasaray: dal Friburgo arriva l’ex rosa Roland Sallai

L’ultimo colpo di mercato del Galatasay è un a vecchia conoscenza rosanero.

Quasi allo scadere della finestra estiva di mercato, il Galatasaray porta a termine le ultime due operazioni. Dopo aver ceduto Dervisoglu al Gaziantep, il club di Istanbul mette a segno un colpo interessante prelevando dal Friburgo l’esterno offensivo ungherese Roland Sallai.

Di seguito l’annuncio sui social:

“È stato raggiunto un accordo tra Galatasaray e Friburgo per il trasferimento del giocatore. Verrà corrisposto al club tedesco un compenso pari a 6.000.000 di euro in 4 rate ripartite su 4 stagioni. Con il calciatore è stato raggiunto un accordo per 4 stagioni: riceverà uno stipendio netto stagionale di 2.500.000 euro”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Galatasaray (@galatasaray)