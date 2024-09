Lazio, colpaccio alla Klose la prossima estate | La piazza non vede l’ora di accoglierlo

Il club capitolino sta per sparare un colpo che ricorda molto quello del tedesco di qualche anno fa: i tifosi sono fuori di testa.

La Lazio nelle ultime partite è riuscita a portare a casa quattro punti che però potrebbero stare stretti ai tifosi biancocelesti. La squadra sembra ben strutturata ma c’è bisogno di qualche rinforzo che possa spostare gli equilibri e regalare di nuovo agli aquilotti la qualificazione in Champions League.

Il club della capitale sta vivendo un momento caldo, ma in attesa di capire se il prossimo anno giocherà nell’Europa che conta sta iniziando a pensare al prossimo mercato estivo. In particolare c’è un nome interessante che porta a ricordare l’arrivo in squadra di un grande campione come Miroslav Klose. Il tedesco militò nella squadra biancoceleste dal 2011 al 2016 riuscendo anche a vincere una Coppa Italia.

Il profilo in questione è accostato sempre di più alla Capitale, e ha già acceso la speranza per il popolo biancoceleste che come allora sogna l’arrivo di un top player che pare abbia già contatti con il club. Vediamo di chi si tratta.

La Lazio si ripete: in arrivo un big assoluto

Thomas Muller calciatore del Bayern Monaco andrà in scadenza a giugno del 2025 e secondo alcune sue dichiarazioni sembra che non abbia intenzione di rinnovare il suo contratto con suo attuale club. In caso del suo mancato rinnovo tante sono le squadre che potrebbero farsi avanti per cercare di accaparrarsi l’attaccante bavarese.

Essendo un ottimo profilo l’opportunità di poterlo avere in squadra a costo zero diventa ancora più allettante per i club che sembrano essere interessati ad acquistarlo, e pare che tra le varie società ce n’è sia una che milita appunto in Serie A che aveva già avuto un trascorso simile con il club tedesco con l’acquisto di Miroslav Klose.

I biancocelesti già in corsa per il top player tedesco

Nel caso in cui Muller rimanesse svincolato a giugno, la Lazio potrebbe decidere di presentare una proposta al giocatore, ripetendo un colpo molto simile a quello che portò a Formello Miro Klose.

Il calciatore potrebbe quindi trasferirsi in Serie A se decidesse di scendere a compromessi con i biancocelesti che non potranno offrire al calciatore un contratto con un ingaggio simile al precedente. Attenderemo quindi le risposte dell’attaccante bavarese per aggiornarvi sui risultati della trattativa.