Fiorentina-Parisi, separazione a gennaio | Una big italiana lo prende in prestito

Addio a sorpresa per il terzino ex Empoli, pronto però a trasferirsi in un top club di Serie A contro ogni pronostico. Affare in prestito.

La Fiorentina nel corso della sessione estiva di mercato che ha chiuso i battenti qualche giorno fa, è stata una delle protagoniste assolute. In particolare il club gigliato ha preso diversi nomi di spessore. Tra questi troviamo i vari Kean, Gudmundsson, Bove, Pongracic e Gosens. Quest’ultimo è arrivato proprio allo scadere della campagna acquisti.

L’acquisto del giocatore tedesco ex di Inter e Atalanta ha fatto gioire i tifosi. Si tratta di un profilo di assoluta esperienza, che ha fatto molto bene in passato nel nostro campionato, e che all’età di 30 anni può tornare ad esprimersi su altissimi livelli. A qualcuno però il suo approdo a Firenze non è andato di certo giù. Stiamo parlando di Fabiano Parisi, calciatore che milita nel suo stesso ruolo.

Il classe 2000 è stato acquistato dalla Viola solamente la scorsa estate, quando la società di Rocco Commisso ha versato nelle casse dell’Empoli ben 10 milioni di euro. Un colpo importante quindi, che lo aveva reso come il profilo titolare della rosa sulla fascia sinistra. Tuttavia le cose sembrano essere cambiate.

Parisi ha perso il posto

L’arrivo di Robin Gosens a Firenze di sicuro farà declassare il giocatore italiano. Parisi infatti è diventato la riserva dell’esterno tedesco, e il suo spazio si ridurrà sempre di più. Bisogna poi tenere in considerazione anche la presenza di Cristiano Biraghi, capitano della squadra il quale milita nella stessa zona di campo dei due (anche se fino ad ora ha agito soprattutto come braccetto di difesa).

Detto ciò è chiaro che l’ex Empoli non si senta più centrale nel progetto della Fiorentina, e che qualora trovasse sempre meno spazio da qui a gennaio, potrebbe fare le valigie proprio nella sessione di mercato invernale. A sorpresa però nel suo futuro ci sarebbe una ghiotta chance in una big.

Occasione importante per Parisi

Qualora decidesse di fare le valigie e di andarsene da Firenze, Parisi potrebbe rientrare nel mirino del Milan, da sempre alla ricerca di un vice Theo Hernandez affidabile.

Il club rossonero lo prenderebbe volentieri, soprattutto con la formula del prestito con diritto di riscatto. Al momento queste sono delle semplici ipotesi di mercato, ma chissà che nel corso dei prossimi mesi non si trasformino in qualcosa di più.