Serie A, ecco Van Dijk: una big lo prende a zero | Piazza in delirio per il colpaccio

Il nostro campionato può gioire per un colpo davvero sensazionale. Una big è infatti ad un passo dal prendere il centrale olandese gratis.

Il Liverpool ha messo in atto una vera e propria rivoluzione nel corso degli ultimi anni. Già due estati fa infatti diversi elementi di spessore, i quali avevano fatto le fortune della squadra nelle varie stagioni precedenti, hanno lasciato i Reds. Stiamo parlando di giocatori del calibro di Mané, Firmino, Fabinho ed Henderson, tutti trasferiti in Arabia Saudita dove percepiscono enormi ingaggi.

Questo processo di cambiamento radicale è proseguito nei mesi scorsi, dove c’è stato l’addio di Jurgen Klopp alla panchina, sostituito da Arne Slot, e andrà avanti ancora al termine del campionato attuale. E ciò potrebbe vedere la partenza di altri nomi importanti. Uno di questi ad esempio è Momo Salah, in scadenza di contratto a fine giugno. Lo stesso discorso poi vale per Virgil van Dijk.

Il colosso olandese non ha ancora intrapreso i dialoghi con la società inglese per prolungare il proprio accordo, e non è da escludere appunto che se ne vada a scadenza. Di conseguenza il suo profilo diventerebbe uno dei più papabili del prossimo mercato estivo. E anche in Serie A si valuterebbe il suo acquisto a parametro zero.

Una big vuole van Dijk

Un giocatore del calibro di Virgil van Dijk farebbe di sicuro comodo a mezzo mondo. Lo sanno bene in Serie A, dove due squadre in particolare stanno ragionando sulla possibilità di prenderlo a titolo gratuito tra meno di un anno.

Si tratta della Juventus, che in questo modo comporrebbe una difesa invalicabile composta dall’olandese e da Bremer, e dell’Inter, che grazie al fiuto per questa tipologia di affari dell’amministratore delegato Beppe Marotta potrebbe blindare ulteriormente la retroguardia a disposizione di mister Simone Inzaghi.

La Serie A sogna van Dijk, ma c’è un ostacolo enorme

La possibilità di prendere un giocatore come il gigante olandese sta di certo facendo impazzire i tifosi delle due squadre interessate, ma anche il resto del nostro movimento calcistico, vista la caratura del difensore del Liverpool.

Come ben sappiamo però in questi casi le difficoltà per far andare in porto una trattativa del genere non sono affatto poche. In particolar modo c’è quella legata al suo ingaggio che rischia di risultare troppo pesante sia per la Juve che per l’Inter.