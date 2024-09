Gyokeres in Serie A: una big paga la clausola | Gol a valanga per il club

Uno degli attaccanti che si sta affermando maggiormente in questi ultimi anni è pronto ad approdare nel nostro campionato.

Ogni anno nel mondo del calcio ci sono delle sorprese. Che sia una squadra o un calciatore infatti quasi sempre i tifosi e gli appassionati scoprono delle novità importanti. Di sicuro una delle principali della scorsa stagione, e che ad oggi è diventata una vera e propria sicurezza, riguarda il bomber Victor Gyokeres.

Nella annata scorsa infatti lo svedese ha messo a referto numeri pazzeschi con la maglia dello Sporting Lisbona. E’ chiaro che con le valanghe di gol segnate il suo profilo è cominciato a circolare parecchio in orbita mercato. Nonostante le tante voci su di lui però il ragazzo non si è trasferito in un club di livello più alto, ed è rimasto in Portogallo. Questa situazione però nella prossima sessione di mercato estiva potrebbe cambiare in maniera clamorosa.

O meglio, di clamoroso c’è la sua nuova destinazione. A quanto pare infatti una big di Serie A sarebbe pronta a giugno a pagare la pesante clausola rescissoria presente nel suo contratto. Una notizia da non credere dunque, che ha fatto esaltare subito i tifosi del club in questione.

Ecco chi vuole Gyokeres

Secondo alcune voci sia la Juventus che il Milan sarebbero sulle tracce del Cannibale. Entrambi i club italiani lo vorrebbero in squadra per ragioni pressoché molto simili. La Vecchia Signora si sta guardando attorno qualora Dusan Vlahovic lasciasse Torino. Allo stesso tempo il Diavolo sta facendo lo stesso ragionamento in caso di addio di Rafa Leao.

E’ proprio per questa ragione dunque che per le due squadre di Serie A non ci sarebbero nemmeno problemi a sborsare i 100 mln di euro previsti dalla clausola rescissoria. Infatti le cessioni sia di Vlahovic e sia di Leao porterebbero tantissimi soldi.

Folta concorrenza per il bomber svedese

Quelle riguardanti Milan e Juventus sono al momento delle semplici ipotesi, che potrebbero appunto realizzarsi solo in caso di cessione dei loro fuoriclasse attuali. Ben più tracciate invece sono le altre piste.

Una delle più importanti riguarda l’Arsenal, che già a luglio aveva provato a comprarlo senza successo. Da non trascurare poi la sempre presente Arabia Saudita, che proverà a convincere Gyokeres a suon di milioni.