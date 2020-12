Ancora un lutto nel mondo del calcio. Si tratta di Mohamed Abarhoun, calciatore marocchino di soli 31 anni.

Il decesso è avvenuto in seguito ad un cancro allo stomaco.





La conferma della notizia è arrivata dalla sua ex squadra, i turchi del Caykur Rizespor che hanno deciso di scrivere un messaggio sui profili Twitter: “abbiamo appreso con dolore della notizia della morte del nostro ex calciatore Mohamed Abarhoun, in cura da tempo. Porgiamo le nostre condoglianze alla sua famiglia e ai parenti”.