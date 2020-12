C’è la bozza nel Nuovo Dpcm.

Secondo quanto riporta “Open.online”, confermato il divieto di spostamento tra regioni a partire dal 21 dicembre fino al 6 gennaio, periodo in cui le previsioni indicano il passaggio per quasi tutte le regioni a zona gialla. Nei giorni festivi del 25 e 26 dicembre e il 1° gennaio sono vietati anche gli spostamenti tra Comuni. Non è prevista l’apertura dei centri commerciali nei fine settimana e nei giorni festivi, mentre i negozi potranno aprire fino alle 21. Il rientro a scuola per le scuole superiori e le ultime classi delle medie è fissato al 7 gennaio con il 50% delle lezioni in Didattica a distanza.





Per le attività di ristorazione in zona gialla, il nuovo Dpcm non prevede divieti di apertura a pranzo anche nei giorni festivi. L’orario di apertura previsto per bar e ristoranti resta quindi dalle 5 alle 18.