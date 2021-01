Intervenuto ai microfoni di “L’Attacco”, Davide Pelusi, amministratore delegato del Foggia, si è espresso così in merito agli obiettivi del club rossonero:

«Siamo in linea coi programmi di partenza, la salvezza resta il nostro principale obiettivo in una annata particolarmente complicata per via del covid. Mi auguro di ritrovare la squadra affamata così come la si è vista all’opera a Pagani. Anzi ancora di più, perché lunedì prossimo affronteremo una squadra forte come la Juve Stabia che gioca un ottimo calcio e che è allenata da un foggiano come Pasquale Padalino che ci terrà a fare bella figura allo Zaccheria.





All’ambiente dico di restare sereno, certo i risultati aiutano in tal senso, ma un maggior equilibrio nel valutare le situazioni nel complesso non guasterebbe perché al di là delle frizioni interne credo che la società abbia fatto sempre il massimo».