Fervono i preparativi per il Festival di Sanremo 2021. Nel cast fisso della 71esima edizione ci sarà anche Zlatan Ibrahimovic. Una scelta inaspettata, quella del direttore artistico Amadeus, che sta già facendo discutere parecchio. Cosa farà il calciatore del Milan sul palco dell’Ariston? Le ultime indiscrezioni arrivano dal settimanale Chi. Stando a quello che fa sapere la rivista diretta da Alfonso Signorini Ibrahimovic avrebbe firmato il contratto per Sanremo lo scorso 30 dicembre.

Il magazine assicura che molto probabilmente non sarà presente alla seconda puntata della kermesse, quella in onda su Rai Uno mercoledì 3 marzo. Quel giorno Ibra deve rispettare i suoi impegni col Milan e disputare il match contro l’Udinese. Dunque, sembra che il 39enne sarà presente a Sanremo solo quattro sere su cinque. Intanto avrebbe già scelto il suo look per un evento così importante…





Sempre secondo quanto riporta Chi Zlatan Ibrahimovic dovrebbe indossare al Festival di Sanremo solo ed esclusivamente completi firmati da Dsquared2. Una decisione che non sorprende più di tanto: l’attaccante è già testimonial del marchio creato dai fratelli canadesi Dean & Dan. Cosa farà sul palco dell’Ariston? A quanto pare lo showman: Ibra riderà di se e del suo personaggio (e delle sue imitazioni) con Fiorello e Amadeus.

A tal proposito nei giorni scorsi in rete è trapelato il presunto compenso di Ibrahimovic: in base a quanto spifferato dal giornalista Gabriele Parpiglia Zlatan dovrebbe percepire ben 50 mila euro a serata, lo stesso cachet che dovrebbe toccare pure a Fiorello.