L’Acr Messina ha appena annunciato il tesseramento del difensore Attilio Cinquegrana sul proprio sito ufficiale. Di seguito il comunicato:

“L’Acr Messina comunica di avere tesserato il calciatore Attilio Cinquegrana.

Nato a Vibo Valentia il 13 febbraio 1996, Cinquegrana è un difensore centrale che può vantare già oltre 70 presenze in Serie D. Cresciuto nel settore giovanile della Vibonese prima e del Catanzaro poi, è proprio con quest’ultima formazione che esordisce tra i professionisti, giocando 2 gare in Serie C nella stagione 2014/2015. Nell’annata seguente Cinquegrana approda al Roccella e colleziona 27 presenze in D, accumulando esperienza prima del ritorno alla Vibonese.

Nessuna presenza in C con la maglia della squadra della sua città durante il girone d’andata del campionato 2016/2017, così a dicembre il difensore passa alla Palmese, con cui gioca 14 partite nel girone I di Serie D e segna anche un gol. Sfortunata, invece, la stagione seguente, a causa di un lungo infortunio che lo tiene fermo fino al Marzo 2018, quando viene ingaggiato dall’Igea Virtus e gioca solo 2 partite in D. In seguito il ritorno alla Palmese: 39 le presenze complessive nel corso di un campionato e mezzo, dal settembre 2018 fino allo scorso girone d’andata.

Attilio Cinquegrana si allena con i nuovi compagni già da inizio settimana e sarà a disposizione del tecnico Zeman per il prossimo impegno del Messina contro il Troina”.