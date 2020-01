Il Corigliano ha centrato un nuovo colpo di mercato, si tratta dell’under Carlo Sisto, la squadra calabrese ha appena annunciato il suo acquisto sul proprio sito ufficiale. Di seguito la nota:

“Dopo i sette arrivi del mese scorso, patron Nucaro si è assicurato anche un nuovo juniores. Si tratta del classe 2000 Carlo Sisto, nato a Bari, ruolo centrocampista e cresciuto nel settore giovanile barese, dell’Andria e con un passato in C nel Bisceglie e nel Fasano in D. Sisto ha già sostenuto i suoi primi allenamenti col gruppo ed è già a disposizione per domenica prossima.”