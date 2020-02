Andrea Pensabene, nuovo tecnico dell’Acr Messina, è intervenuto in conferenza stampa. Ecco qui di seguito le sue parole: «Ho avuto una piccola esperienza in passato a Messina. Venivo da un campionato vinto a Eboli. Il richiamo di una piazza importante come questa non è indifferente. In quella situazione c’era una squadra costruita in un certo modo e facevo fatica a dare delle direttive, è stato giusto che in quell’occasione lasciassi. Oggi mi ritrovo una chiamata inaspettata. Negli ultimi due anni ho fatto docenza a Coverciano, curavo corsi di aggiornamenti per la Sicilia. Per una situazione familiare seria, ho deciso di restare in Sicilia. Non potevo dire di no a una chiamata del genere, al di là delle difficoltà che ci sono. Ho chiesto come mai l’allenatore fosse andato via, perché mi interessa. Avevo sentito anche di difficoltà economiche, ma ho chiesto alla squadra che mi ha dato referenze positive, quindi c’è una diceria che non corrisponde alla realtà. Ho fatto solo due allenamenti, ho visto una squadra importante, un po’ sfiduciata. C’è da lavorare, abbiamo fatto qualcosa e ho visto grande partecipazione. Posso dirvi che lavorerò tanto e con voglia, cercheremo di recuperare i tifosi. Questa è una maglia pesante da portare, c’è una città delusa e abbiamo il dovere di fare tornare i tifosi». Ecco qui di seguito il video della conferenza.