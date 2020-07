Secondo quanto riporta “Repubblica”, chiuso per cinque giorni il “Banacher” di Aci castello, la storica discoteca-giardino alle porte di Catania. Infatti, i militari sono intervenuti dopo la richiesta dei gestori in difficoltà per contenere ulteriori avventori desiderosi di entrare nonostante fosse stato superato il numero consentito. Inoltre, all’interno non era garantito il distanziamento tra le numerose persone, quasi tutte senza mascherina.