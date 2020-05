Secondo quanto afferma una comunicazione ufficiale di “MEDIAPRO” e Liga: raggiunto un accordo per offrire gratuitamente le partite di Liga Santander e LaLiga Smartbank che restano in tutte le residenze della terza età di Spagna che ne faranno richiesta. Sarà ospitato dal canale LaLigaTVBar – destinato a hotel e esercizi pubblici – ed è un gesto per cercare di rompere isolamento e solitudine per i residenti e il personale sanitario dopo la crisi del Coronavirus.