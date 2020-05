Secondo quanto riporta “Tuttoseried”, dopo aver dominato il proprio girone, per il Trento è tempo di pensare al futuro, in particolare all’allenatore. Non sarà Flavio Toccoli, artefice della promozione, a guidare il sodalizio giallonero nella prossima stagione. Con ogni probabilità il prescelto sarà Carmine Parlato, che in questi giorni sta discutendo il suo addio dal Savoia. Un tecnico di spessore, che quest’anno ha condotto la formazione di Torre Annunziata al secondo posto nel girone I, alle spalle del Palermo. Accordo già trovato con Parlato, nonostante alcuni rumors – rilanciati anche da “Trivenetogoal” – vorrebbero Alberto Malesani alla guida del Trento. Difficile il ritorno in panchina dell’allenatore artefice del miracolo Parma, ma non è da escludere un inserimento nell’organigramma dirigenziale. Ipotesi comunque complicata. Un colloquio che testimonia ancora una volta tutte le ambizioni del presidente Giacca.