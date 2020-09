«Squadra giovane una carta a sorpresa? Abbiamo dei direttori che capiscono di calcio più di tutti, se dovessero fare una squadra giovane o meno per me è relativo. Anni fa il Trapani ha vinto la C con tanti giovani e magari squadre che hanno speso tantissimi soldi poi avevano giocatori che non si sono calati del tutto nella categoria. Serve un gruppo sano che aiuta nei momenti di difficoltà e soprattutto dobbiamo seguire l’allenatore. Sperando di raggiungere l’obiettivo». Queste le parole del difensore del Palermo, Andrea Accardi, rilasciate in conferenza stampa nel ritiro di Petralia Sottana.