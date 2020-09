«Io simbolo della squadra? Penso al campo, a dimostrare di poter meritare questa maglia e giocare con questi colori. Poi se dovessi essere etichettato come simbolo mi farà piacere, ma devono dirlo i compagni e i tifosi. Farò di tutto per esserci quando avranno bisogno di me». Queste le parole del difensore del Palermo, Andrea Accardi, rilasciate in conferenza stampa nel ritiro di Petralia Sottana.