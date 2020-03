Intervenuto ai microfoni di “TMW” Pietro Accardi si è espresso in merito all’attuale emergenza Coronavirus parlando anche delle condizioni di salute di Nino La Gumina, tra i contagiati dell’epidemia: «Al momento è riduttivo pensare al lavoro, il mio pensiero è rivolto a tutte le persone che stanno lottando. Dai medici alla Protezione Civile. Cerco di informarmi sull’andamento del Paese e spero che tutto questo finisca presto. Sono in continuo contatto con presidente, amministratore delegato e staff tecnico. Cerchiamo di stare accanto a tutti. Parlo con tanti addetti ai lavori, ci confrontiamo e cerchiamo di farci forza a vicenda La Gumina? Sta bene. Ci siamo scambiati dei messaggi. È dispiaciuto per tutto quello che stiamo vivendo. E come tutti non vede l’ora di tornare in campo. La voglia in tutti noi è davvero tanta, credetemi»