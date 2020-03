Come si legge su “Teleclubitalia.it” i carabinieri della Compagnia di Aversa hanno scoperto a San Marcellino un gruppo di giovani impegnati a organizzare una partita di calcetto nonostante i divieti imposti da Governo e autorità locali. A segnalare alle forze dell’ordine lo svolgimento di una partita di pallone alcuni residenti. Quando i carabinieri sono arrivati, non credevano ai loro occhi. I ragazzi giocavano a calcio come se fosse una giornata come le altre, in barba alle restrizioni anti-virus. All’esito dei controlli, i Militari hanno denunciato tre persone.