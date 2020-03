«È andato in Qatar a fare il ritiro estivo. Siamo contenti perché sta lavorando bene, gioca e cresce. E per l’Eupen è un giocatore importantissimo, vuole fare un percorso con lui». Queste le parole di Beppe Accardi, procuratore dell’ex attaccante del Palermo, Carlos Embalo, rilasciate ai microfoni di “TMW” in merito al suo assistito.