«Sta facendo un campionato meraviglioso con il Venezia. Credo che la sua stagione fin qui sia fantastica. Ci sono squadre di Serie A che lo stanno seguendo, merita questi traguardi. Sta interpretando il suo ruolo in modo egregio. E il Venezia è contento di lui». Queste le parole di Beppe Accardi, procuratore di Luca Fiordilino, ex centrocampista del Palermo e attuale giocatore del Venezia, rilasciate ai microfoni di “TMW” in merito al suo assistito.