Sul tweet ufficiale del Genoa, Josh Wander, cofondatore di 777 Partners, ha inviato un videomessaggio di auguri per i 129 anni del club rossoblù.

Ecco le sue parole:

«Ciao Genoa! Voglio prendermi un momento per augurare al Genoa e a tutti i tifosi rossoblù nel mondo un buon anniversario. Come Club più antico d’Italia – ha proseguito il manager – la storia del Genoa è qualcosa che abbiamo a cuore e celebriamo ogni giorno. Oggi, mentre ripenserete ai vostri momenti preferiti nella storia del Genoa, per favore unitevi a me nel pensare ai momenti che creeremo insieme nel futuro. Grazie e forza Genoa».