Il Bologna è a caccia di un nuovo allenatore dopo l’esonero di Mihajlovic.

Stando a quanto riferito da “Zerocinquantuno.it” i dirigenti rossoblù hanno proposto la panchina a Roberto De Zerbi, che avrebbe accettato di buon grado la destinazione ma non alle condizioni attuali, per una questione di rispetto verso il suo predecessore e grande amico: sì se Mihajlovic si fosse dimesso, no a fronte del suo esonero.

Parallelamente sono state portate avanti anche le piste che conducono a Claudio Ranieri e Thiago Motta, due profili molto diversi fra loro e che al momento rappresentano i candidati principali. Nel frattempo, con ogni probabilità domenica contro la Fiorentina i felsinei verranno guidati da un inedito duo formato da Luca Vigiani, mister della Primavera, e Paolo Magnani, collaboratore tecnico della Prima Squadra.