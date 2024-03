60 milioni per il gioiello della nazionale: addio in estate | Il nerazzurro ha scelto l’Inghilterra

Il nuovo talento della nazionale pronto a emigrare in Inghilterra. Concorrenza battuta: addio ai nerazzurri in estate.

La Serie A in estate potrebbe ancora di più impoverirsi, a causa delle solite offerte faraoniche in arrivo dall’Inghilterra. Uno dei pupilli di Spalletti, che tanto bene sta facendo quest’anno con la maglia nerazzurra infatti, potrebbe lasciare l’Italia alla volta della Premier League.

Il difensore, già al suo secondo anno da protagonista, si appresta a giocare un Europeo da protagonista con gli azzurri, poi deciderà sul suo futuro. Su di lui ci sono forti i top club della Premier League, e nonostante la società non voglia privarsi di uno dei pilastri della difesa, la sensazione è che davanti a un’offerta importante il club possa cedere.

Con i nerazzurri il giovane centrale ha dimostrato di essere ormai un giocatore completo, e con la giusta esperienza internazionale. L’offerta milionaria potrebbe convincere definitivamente la società a separarsi dal suo giovane talento già al termine della corrente stagione.

Rinnovo e addio: il Manchester spaventa i nerazzurri

Non sembra essere bastato il rinnovo siglato negli scorsi mesi. Il Manchester United, in lotta con il Chelsea, darà il via in estate a una vera e propria asta di mercato per aggiudicarsi il difensore centrale della nazionale, che con Spalletti sta trovando grande continuità. La Serie A perderà verosimilmente un altro pezzo importante. Stiamo parlando di Giorgio Scalvini, che dall’Atalanta potrebbe volare in Premier League come accaduto lo scorso anno per Hojlund.

La Dea si sfrega già le mani, vista la possibilità di incassare un’altra somma importantissima. Si parla di una valutazione di 60 milioni di euro, mentre il sito Fichajes conferma l’interesse dei due club inglesi. Anche le italiane ci avevano provato, con la Juventus e l’Inter tra le più interessate. Difficile sarà però competere con i top club esteri, che possono fare affidamento su una forza economica impari.

Scalvini, imbarazzo della scelta: Londra, Manchester, Milano e Torino

Che sia United, City o Chelsea, Scalvini dovrà solo decidere tra Manchester e Londra. La palla, scrivono i media esteri, passa al difensore che ha appena rinnovato con l’Atalanta. Fondamentale sarà la volontà del giocatore, visto che la Dea non ha intenzione di trattenerlo contro la sua volontà in Serie A.

L’ultimo appiglio per i club italiani potrebbe essere proprio quello dell’ambientamento. Non è infatti impossibile che Scalvini decida di rimanere ancora in Italia prima del grande passo in Premier, e in questo senso l’Inter e la Juventus con uno sforzo economico potrebbero anche arrivare a convincerlo. Il futuro è nelle mani del centrale classe 2003.