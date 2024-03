De Laurentiis si prende la rivincita: il Napoli soffia a Giuntoli il più ambito | Era a un passo dalla firma con la Juve

Duello infinito tra Napoli e Juventus. Stavolta De Laurentiis avrà la sua rivincita su Giuntoli dopo la scorsa estate.

Un duello che nell’ultimo anno, per varie ragioni, è stato improntato sulle vicende extra campo. Napoli e Juventus, non proprio nelle loro migliori stagioni, si sono infatti sfidate a suon di “scippi” di mercato, duelli in trattative poi non andate in porto e colpi bassi.

Uno su tutto quello di Giuntoli, passato dai campioni d’Italia alla Juventus. Un trasferimento che ha fatto molto male ad Aurelio De Laurentiis, che già in estate si era detto molto infastidito. Per poi arrivare anche alla vicenda Samardzic, e alla trattativa ancora in piedi relativa a Koopmeiners.

Di recente le due società hanno adocchiato un nuovo talento, anche se inizialmente era stata la Vecchia Signora a informarsi. Il giovane è stato cercato da entrambi i club, come ha rivelato lui stesso in una recente intervista al Corriere dello Sport. Un’altra puntata dunque del duello tra Napoli e Juventus è pronta a esplodere in estate, quando il mercato entrerà nel vivo.

Juve-Napoli: il baby talento rivela le trattative

In queste ore, lo stesso protagonista delle trattative è intervenuto al Corriere dello Sport rivelando molti dettagli. Secondo il giovane un’offerta per lui da 40 milioni di euro arrivata da Napoli sarebbe già stata rifiutata in passato. Stiamo parlando di Georgiy Sudakov, autore di 3 reti in 14 partite in questa stagione.

Trequartista classe 2002, già titolare nella nazionale ucraina, ha attirato l’attenzione di molti club europei ma soprattutto quella dei due club italiani. Il Napoli è pronto a mettere il bastone tra le ruote di Giuntoli, che avrebbe intenzione di portarlo a Torino in estate. Ma la forza economica dei partenopei, che arriverebbe da qualche cessione autorevole, potrebbe convincere lo Shaktar alla cessione già nella prossima finestra di mercato. Ma andiamo a vedere quali sono state le parole di Sudakov.

Sudakov: “Entro sei mesi sarò in Europa”

Il giovane, dopo l’offerta rifiutata, ha detto di avere parlato con la società: “Mi hanno detto che entro sei mesi giocherò in Europa, mi fido del club“. Così il 22enne sul suo futuro, mentre la valutazione – grazie al rinnovo fino al 2028 – continua a crescere.

Gli ucraini vorrebbero monetizzare il più possibile una eventuale cessione del ragazzo. Secondo quanto affermato dallo stesso giocatore, anche la Juventus avrebbe fatto un’offerta ufficiale al club, ma stavolta non parla di cifre. Anche quella bianconera è stata rispedita al mittente. In estate è pronto un altro duello tra De Laurentiis e Giuntoli.