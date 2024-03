Thiago Silva, clamoroso ritorno in vista | Addio Chelsea, torna a vestire la vecchia maglia: i tifosi lo amano ancora

Il difensore centrale brasiliano è ormai pronto ad indossare nuovamente la casacca che lo ha reso grande, come confermato anche dal recente annuncio del dirigente del club.

Thiago Silva è stato uno dei migliori centrali difensivi degli ultimi anni. Nel corso della sua carriera infatti il calciatore ha sempre comandato alla grande le retroguardie di cui ha fatto parte.

Nonostante la veneranda età di 39 anni l’ex Milan sembra essere ancora al top della condizione, tanto che al momento continua a rimanere un tassello chiave del Chelsea.

Al netto di ciò però la sua esperienza in quel di Londra sembra ormai essere giunta al capolinea. In estate infatti il classe 1984 tornerà ad indossare una vecchia maglia, per la grande gioia dei tifosi, che non lo hanno mai dimenticato.

Ritorno in grande stile per il brasiliano

Il contratto del 39enne è in scadenza proprio al termine di questa stagione, e, anche se come detto rimane uno dei giocatori principali dei Blues, la società non sembra intenzionata a prolungare il rapporto con lui. Di conseguenza a luglio Thiago Silva sarà svincolato, e potrà accasarsi dove vorrà. Ma arrivato a questo punto della sua carriera c’è un solo passo da fare per chiudere in bellezza: tornare nel club che lo ha lanciato.

La Fluminense infatti è la società che lo ha cresciuto e poi, dopo un periodo no, lo ha messo in moto nel calcio dei grandi, cedendolo in seguito al Milan. Dunque per concludere il cerchio l’ipotesi più gettonata è questa, e proprio i brasiliani non sembrano tirarsi indietro.

Le parole che confermano la possibilità

A conferma di questo scenario nelle scorse ore sono arrivate le parole di Fred, ex attaccante brasiliano che ha militato anche nel Fluminense e attuale dirigente del club, che ha sciolto le riserve aprendo completamente a questa possibilità. Di seguito le sue dichiarazioni.

”Thiago Silva è il nostro sogno da molto tempo. Il presidente parla con lui tutte le settimane. In questo momento è ancora sotto contratto in Inghilterra e facciamo il tifo per lui. E’ un mio amico, sono un suo tifoso. Sa che qui le porte per lui sono spalancate. Ora non c’è nulla, dobbiamo fare attenzione a non pressarlo troppo, ma noi amiamo Thiago e lui ama il Fluminense. Un ritorno si concretizzerà prima o poi, è inevitabile”.