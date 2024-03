Milan, al suo posto arriva un giovane: niente rinnovo | La società ha preso la decisione definitiva

Il Milan pensa al rinnovamento della squadra. Servono nuovi talenti giovani: niente rinnovo per il veterano.

A fine stagione sarà tempo di grandi rivoluzioni in casa Milan. Per il secondo anno di fila, dopo la campagna acquisti massiccia del 2023, la nuova dirigenza proverà a segnare un’altra linea importante, tra rinnovi, conferme, nuovi volti ma anche qualche addio necessario per il ringiovanimento.

La volontà come accaduto in questi anni è quella di riuscire a creare una rosa con tanti nuovi talenti ma anche qualche giocatore esperto. Nel 2020 erano arrivati giocatori molto esperti, in grado di dare da subito un supporto tecnico ma anche psicologico alla squadra.

In questo senso alcuni dei senatori dello spogliatoio potrebbero essere arrivati alla fine del loro ciclo. In questo momento il club sta valutando i rinnovi e gli addii dei più anziani. Uno su tutti potrebbe lasciare a fine anno – come ha confermato lo stesso calciatore in una recente intervista – visto il contratto in scadenza nel 2024. Il rinnovo non è affatto scontato, mentre club esteri potrebbero essere interessati ad acquistarlo a parametro zero.

Milan, rinnovo difficile: il difensore aspetta il club

Il giocatore si è messo a completa disposizione della squadra, e adesso attende solo una chiamata del club. Lo ha riferito lo stesso Kjaer, che di recente è intervenuto in una intervista dove ha voluto toccare anche il tema del rinnovo di contratto con il Milan. Contratto in scadenza nel 2024, che i rossoneri non è detto vogliano prolungare, vista la carte di identità del danese.

Il capitano della nazionale si è messo in ogni caso a disposizione dei rossoneri, affermando di essere nel club che aveva sempre sognato, e completamente disposto alla trattativa per prolungare la sua permanenza a Milanello: “Gioco nel Milan e mi trovo bene, ho molta fiducia in me stesso“. Se la decisione verrà presa subito o a fine stagione, non fa differenza per l’ex Palermo, che poi conclude: “Eravamo settimi quando sono arrivato, 4 anni fa. Adesso siamo ogni stagione in Champions League. Se posso restare a Milano sono molto felice”

Milan, il sostituto di Kajer e la questione Giroud

Nonostante le bellissime parole di Kjaer, rimane da trovare in società una quadra per il rinnovo di contratto. Stesso discorso per Olivier Giroud, che però con le sue straordinarie prestazioni (12 gol e 8 assist in stagione) sta mettendo in seria difficoltà il club. La palla in questo senso passerà al francese, che dovrà decidere se trasferirsi in America, in MLS, anche per motivi familiari.

Per quanto riguarda il sostituto di Kajer, lo stesso Gabbia sta confermando di essere all’altezza. Il centrale, dopo l’esperienza in Spagna, sembra essere tornato in Serie A con una marcia in più e la società potrebbe puntare su di lui, oltre ad intervenire sul mercato.