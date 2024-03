Esodo Napoli, gli azzurri perdono anche lui: protagonista dello Scudetto verso Roma | È il sogno del nuovo allenatore

Un altro eroe dello Scudetto 2023 via da Napoli. Il nuovo allenatore vuole portarlo con sé a Roma.

C’è aria di rinnovamento in casa Napoli. De Laurentiis a fine stagione potrebbe perdere una serie di calciatori che sono stati protagonisti nelle scorse stagioni, soprattutto in quella dello Scudetto. Rinnovi mancati, rotture, addii inesorabili. Insomma, i partenopei sono pronti a cedere chi non vuole rimanere, e a rifare la squadra in un mercato estivo che promette scintille.

In questo senso, un nuovo allenatore arrivato in Serie A nella seconda parte di stagione, vorrebbe convincere uno degli attaccanti partenopei a seguirlo a Roma. Per farlo in estate dovrà presentarsi alle porte di un mai facile da affrontare Aurelio De Laurentiis, che non intende certo svendere i suoi pezzi pregiati.

Il calciatore dal canto suo, visto il poco spazio trovato in stagione, potrebbe decidere di forzare la mano e potrebbe gradire la destinazione visto il rapporto con la nuova guida tecnica sbarcata nella Capitale. In estate sarà pronto l’assalto, l’ennesimo, a uno dei punti fermi del Napoli.

Napoli, contatti già avviati per l’attaccante

Tante panchine e solo tre gol. Questa che si appresta a chiudersi potrebbe essere l’ultima stagione di Simeone con la maglia azzurra. L’argentino, arrivato per alternarsi con Osimhen e Raspadori, non sta trovando spazio e il suo potenziale in panchina sembra così sprecato. Le squadre pronte a offrirgli un ruolo da protagonista però non mancano.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com infatti, l’agente del Cholito avrebbe avuto contatti a inizio marzo con la Lazio, che si sarebbe mostrata interessata per l’acquisto del giocatore. Sul piatto un ruolo da protagonista per il dopo Immobile. E adesso i biancocelesti hanno anche la carta Tudor da sfruttare.

Simeone-Lazio: ci sono anche dei concorrenti

Sembrerebbe già fatta la trattativa. Simeone che chiede più spazio ritrova Tudor, con il quale al Verona aveva vissuto il suo migliore anno (17 gol in 35 presenze) e una squadra altrettanto ambiziosa in Serie A. Ma ci sarà da convincere la dirigenza. De Laurentiis è infatti molto legato a Giovanni, e non sarà facile portarlo via da Napoli.

Inoltre per la Lazio c’è da battere la concorrenza dei club esteri, come il West Ham che si era informato a gennaio e il Siviglia. La valutazione dell’argentino si aggira intorno ai 15 milioni di euro, ma gli inglesi – forti di una potenza economica maggiore – potrebbero fare lievitare il prezzo e riuscire a convincerlo a trasferirsi a Londra.