Palermo, conferma anche dell’agente | Nel caos spunta il rinnovo più inaspettato

Un rinnovo inaspettato in questo momento della stagione. Il Palermo ha deciso il da farsi: continua in rosanero.

La sua avventura in rosanero non sembra essere giunta al capolinea. Così la società mentre continua il momento difficile sul campo per il Palermo, sembra intenzionata ad annunciare la riconferma per uno dei protagonisti di questa stagione. Tanti sono finiti sul banco degli impuntati, calcisticamente parlando, per le ultime brutte prove della squadra, ma in questo momento la filosofia del club sembra essere chiara.

Non salterà alcun posto fino al termine della stagione, è quello che trapela dall’ambiente del City Group, che proprio nel momento di massima difficoltà vuole fare compattare la squadra per non dare spazio a facili bersagli e capri espiatori. Dunque, anche da qui la decisione delle riconferme.

Tante le critiche piovute in queste ore da parte dei tifosi, sia ai calciatori che all’allenatore. Eugenio Corini è chiamato adesso a cambiare marcia, e la pausa del Campionato potrebbe arrivare in soccorso di un Palermo in grande difficoltà. Intanto l’agente sembra essere sicuro del futuro del suo assistito.

Palermo, rinnovo vicino

È stato l’avvocato Mario De Rossi a intervenire alla Palermo Football Conference. Il legale di Giuseppe Aurelio ha parlato della trattava di rinnovo del terzino in maglia numero 31 e delle possibili opportunità per il prossimo anno, dicendosi fiducioso per una riconferma. Non è ancora stato trovato l’accordo, certo, ma l’agente sostiene che c’è un punto di partenza importante per definire la situazione.

L’ex Pontedera ha un contratto in scadenza nel 2027, ma già nella scorsa finestra di mercato era stato cercato dal Cracovia. Poi la trattativa non andò in porto, visto che il Palermo non avrebbe avuto valide alternativa. La sensazione è che il classe 2000 verrà confermato anche al termine di questa stagione, ma molto dipenderà dall’andamento degli eventuali playoff.

Il piano di Corini per la difesa

La sensazione è che Eugenio Corini voglia continuare a puntare su Aurelio. Il terzino, con 24 presenze e 1 rete, è un punto fermo della difesa nonostante le ultime cattive prestazioni collettive. Sul banco degli impuntati sono finiti proprio i difensori – insieme al tecnico – dopo le ultime sconfitte (3 nelle ultime 5 gare).

Corini, secondo quanto si apprende in queste ore, sfrutterà la sosta in campionato proprio per lavorare sul reparto difensivo, e provare un cambio modulo. La solidità infatti rimane un tallone d’Achille per i rosanero, che hanno subito tanti troppi gol nell’ultimo mese di campionato (10 reti incassate nelle ultime cinque partite e un solo clean sheet).