Milan, così superi l’Inter: colpo folle per lo Scudetto | Manca solo la firma

Il Milan prova a mettere la testa davanti e mette a segno il colpo Scudetto: così è ridotto il gap con l’Inter

Il Milan prosegue nel suo periodo di forma. Certo, troppo lontano il primo posto dell’Inter, ormai lanciata verso lo scudetto, ma è lontano anche il quinto posto. Rossoneri concentrati sull’Europa League e intenti a portare un trofeo mancante dalla storica bacheca di Milanello, hanno un occhio anche al mercato.

La prossima per la dirigenza sarà la stagione in cui bisognerà ridurre il gap con i nerazzurri, e provare a riconquistare lo Scudetto come accaduto nel 2022. Per farlo i rossoneri dovranno intervenire sul mercato in maniera importante, ma un colpo su tutti potrebbe spostare gli equilibri.

In attacco infatti il Milan non si discute, ma è la difesa a destare qualche perplessità. Ecco perché Ibra e Moncada vogliono accaparrasi uno dei migliori sulla piazza, che già era stato vicino a gennaio a vestire la maglia rossonera.

Milan, il colpo in difesa è la proprietà per il mercato

La difesa sembra una vera proprietà per la società. Il Milan, che ha faticato moltissimo in questa stagione in zona difensiva, ha subito infortuni cruciali in momenti topici della stagione e tante debacle sportive. Sotto accusa sono finiti calciatori e allenatore, ma la volontà della dirigenza è quella di mettere mano al reparto con un colpo importante per sistemare una volta per tutte la difesa.

Il sogno si chiama Alessandro Buongiorno, già vicino al Milan a gennaio. Il calciatore, recentemente intervenuto a Cronache di Spogliatoio, ha affermato che il suo sogno è quello di giocare la Champions League, e in altre occasioni ha detto di ispirarsi ai grandi difensori del Milan del passato. In estate i vertici rossoneri proveranno l’affondo decisivo.

Buongiorno al Milan: il piano di Ibra e Moncada

Non sarà facile strappare Buongiorno al Torino. Il difensore centrale, adesso anche punto fermo della nazionale, ha una valutazione molto alta di mercato che si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Ma Cairo potrebbe alzare il prezzo viste le ultime ottime uscite stagionali del classe 1999.

La dirigenza rossonera potrebbe investire i proventi della qualificazione in Champions League proprio per l’affondo al difensore, per poi utilizzare il budget di mercato rimanente – introiti relativi ai premi in Europa tra Champions League ed Europa League – per l’assalto all’attaccante e al sostituto di Giroud. Un’estate calda quella del diavolo, che vuole colmare immediatamente il gap con l’Inter.