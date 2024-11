52 milioni di euro: offerta, bonifico e prendono Kean già a gennaio | Torna titolare in Champions

Brutte notizie in casa Viola: una super big è decisa a prendere il centravanti già a gennaio per fargli giocare la Champions da titolare.

E’ una stagione magica quella che sta vivendo la Fiorentina in questi primi mesi. Dopo un avvio piuttosto negativo, che ha fatto storcere il naso a tifosi e addetti ai lavori, la squadra di Raffaele Palladino ha iniziato ad inanellare diversi risultati positivi sia in campionato che in Conference League, tanto da essersi portata nelle zone nobili della classifica.

Una situazione eccellente dunque, in cui nemmeno i più positivi tra i supporters viola avrebbero mai pensato di ritrovarsi. Merito appunto del tecnico, ma anche di una campagna acquisti meravigliosa attuata dalla società. Diversi volti di spessore infatti sono arrivati a Firenze, come ad esempio Colpani, Gosens e Gudmundsson. Di sicuro però tra i nuovi acquisti colui che sta incidendo in maniera maggiore è Moise Kean.

Arrivato dalla Juventus per circa 15 mln di euro tra parte fissa e bonus, il classe 2000 si è ripreso completamente in maglia gigliata, riconquistando la nazionale e tornando a segnare diversi gol come solo ad inizio carriera aveva fatto. Di conseguenza però al Viola Park è scattato già il campanello d’allarme in vista del mercato di gennaio.

Incubo Fiorentina, Kean lascia a gennaio

Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, nel contratto del centravanti della nazionale azzurra è presente una clausola rescissoria dal valore di ben 52 milioni di euro. Una cifra importante è vero, che però ha già fatto drizzare le antenne a tutte le squadre bisognose di rinforzi in fase offensiva.

Tra queste ci sarebbe addirittura il Milan, che ha comprato Morata, ma che ha comunque bisogno di una punta per il futuro. Tuttavia è molto difficile che i rossoneri paghino la somma presente nella clausola. Ben più probabile invece che questo costo se lo accolli una big europea.

Un top club vuole Kean

Una delle squadre che potrebbe essere interessata all’ex giocatore della Juve è il PSG, dove Kolo Muani vuole lasciare, e la società dovrà appunto prendere un altro attaccante.

Kean ha già militato nel club parigino, con ottimi risultati, e per questa ragione un suo ritorno sotto la Torre Eiffel sarebbe ben visto sia dai tifosi che da tutto l’ambiente. Staremo a vedere dunque come si evolveranno le cose e se l’attaccante lascerà già Firenze.