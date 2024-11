Secolo XIX: “Sampdoria, 8 calciatori rischiano il taglio a gennaio: in partenza anche La Gumina”

Secondo quanto riportato dal Secolo XIX, la Sampdoria sta già pianificando le prossime mosse in vista del mercato di gennaio. Con l’obiettivo di rendere la squadra più competitiva, la dirigenza blucerchiata intende concentrarsi su tre rinforzi mirati: un difensore centrale, un esterno sinistro e un attaccante strutturato. Tuttavia, per permettere nuovi acquisti, il club dovrà prima liberare spazio e fondi attraverso alcune cessioni.

Sono otto i giocatori attualmente sul mercato, tra i quali i principali candidati alla partenza sembrano essere Antonio Barreca e Matteo Ricci, con Fabio Borini che potrebbe seguirli, complice il suo ingaggio elevato, dal quale la società vorrebbe svincolarsi. Altri possibili partenti includono Girelli e Giordano, che potrebbero essere ceduti temporaneamente in prestito per accumulare esperienza e minuti. Inoltre, la posizione di Alex Ferrari e Rolando Vieira sarà valutata a seconda delle loro condizioni fisiche, per capire se saranno in grado di contribuire alla causa blucerchiata.

Antonino La Gumina, infine, potrebbe essere ceduto qualora arrivasse una nuova punta, il che renderebbe la sua permanenza in squadra meno strategica. Il mercato invernale rappresenta dunque una fase chiave per la Sampdoria, che spera di bilanciare le uscite con acquisti mirati, per garantire a mister Andrea Pirlo una rosa all’altezza delle ambizioni stagionali.