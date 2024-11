Marcelo a parametro zero: accordo, firma e visite mediche già fissate | Ultimo ballo della carriera

L’ex terzino sinistro del Real Madrid comincerà una nuova, e probabilmente l’ultima, esperienza nella sua gloriosa carriera.

Nel corso degli ultimi giorni un video è diventato virale sui social. Marcelo, ex terzino sinistro del Real Madrid, sta per entrare in campo al minuto 89 di una gara tra il suo Fluminense e il Gremio, ma dopo un diverbio acceso con il suo tecnico Mano Menezes succede l’impossibile. La sostituzione salta, il brasiliano se ne va e la situazione degenera.

Il calciatore decide dunque di rescindere il proprio contratto con il club carioca, stupendo tutti. Il 36enne a febbraio del 2023 era tornato nel club che lo ha lanciato nel grande calcio dopo aver vinto praticamente di tutto con la maglia del Real Madrid, ma questo episodio rischia di macchiare per sempre una lunga storia d’amore.

Detto ciò è chiaro che Marcelo non ha affatto intenzione di fermarsi qui, e la sua volontà è quella di giocare ancora. Ed è per questa ragione che un club, approfittando della situazione e del fatto che il classe 1988 si trovi adesso svincolato, vuole a tutti i costi metterlo sotto contratto e concedergli quello che sarà con tutta probabilità l’ultimo ballo della sua carriera.

Marcelo si appresta a firmare

Di sicuro Marcelo non è più il calciatore brillante che abbiamo potuto ammirare al Real Madrid. Ciò nonostante però ha ancora dalla sua una innata qualità tecnica e un’esperienza fuori dal comune da poter mettere al servizio di qualsiasi club.

Tuttavia c’è chi vorrebbe prenderlo soprattutto per il nome, e per inserire nel proprio campionato un’altra stella assoluta. La Saudi Pro League infatti potrebbe presto presentare una proposta al terzino, di sicuro molto ricca. Sebbene ancora non è noto quale club possa andare a prenderlo, ce n’è uno che almeno sulla carta sembra favorito. Vediamo di quale si tratta.

Ecco il club favorito per prendere Marcelo

Ai tempi dei Blancos era noto a tutti il forte rapporto di amicizia che c’era tra Marcelo e Cristiano Ronaldo. Ed è proprio il fuoriclasse portoghese che potrebbe provare a convincere il suo club, l’Al Nassr, ad offrire un contratto al brasiliano.

Staremo a vedere dunque se arriverà davvero una proposta per il calciatore, e se ci sarà una reunion che farà scendere qualche lacrimuccia ai tifosi del Real e a tutti gli appassionati.