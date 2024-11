TMW: “Palermo-Brunori, possibile addio a gennaio: la situazione”

Il destino di Matteo Brunori al Palermo sembra segnato dalle recenti scelte tattiche di Alessio Dionisi. Da pilastro e capitano a possibile partente, la situazione dell’attaccante sta suscitando interrogativi. Nonostante l’interesse estivo di club come la Cremonese, Brunori è rimasto in rosa, ma ora potrebbe essere sul mercato già a gennaio, come rileva Alessio Alaimo su “TuttoMercatoWeb.com”.

Il cambio di status di Brunori nel Palermo di Dionisi, evidenziato sia prima che dopo il suo recupero da un infortunio, potrebbe renderlo una pedina di scambio appetibile per i club di Serie A in cerca di gol. Venezia, Cagliari, Torino e Genoa appaiono come possibili destinazioni, attratti da un attaccante di provata qualità, ora valutato su parametri economici più accessibili rispetto a quelli estivi.

L’estate ha visto il Palermo rafforzarsi notevolmente in attacco con gli arrivi di Thomas Henry e Jeremy Le Douaron, quest’ultimo uno degli acquisti più onerosi del campionato di Serie B. Queste mosse dimostrano la fiducia del club nel progetto a lungo termine e l’ambizione di risalire in Serie A, ma pongono interrogativi sul ruolo di Brunori nell’assetto futuro della squadra.

Se da un lato la sua esperienza e capacità potrebbero ancora servire, dall’altro il nuovo orientamento tecnico sembra precludergli un ruolo da protagonista, trasformando Brunori in un’opportunità di mercato da non sottovalutare per le squadre in cerca di rinforzi offensivi. Con gennaio all’orizzonte, il futuro di Matteo Brunori resta uno degli argomenti più caldi per i tifosi rosanero e per il mercato della Serie A.