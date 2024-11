Il Messaggero: “Il Frosinone impone il pari al Palermo”

Quarto pareggio consecutivo per il Frosinone, che allo “Stirpe” impone il pari al forte Palermo, ma rinvia ancora l’appuntamento con la vittoria casalinga e i tre punti, necessari per risalire dall’ultimo posto in classifica, che i giallazzurri conserveranno anche dopo la 13ª giornata, prima della sosta. Un pareggio costruito nel primo tempo, prima con il gol di Insigne, favorito dalla deviazione di Darboe, e poi con il pareggio del giovane prodotto del vivaio giallazzurro, Gabriele Bracaglia. Alla fine, un risultato tutto sommato giusto, che soddisfa il Frosinone, in gol con l’unico tiro nello specchio della porta avversaria. A salvare il risultato è stata la solida prestazione di Cerofolini, autore di almeno tre parate decisive.

L’edizione odierna de “Il Messaggero” si sofferma sul pareggio del Frosinone contro il Palermo.

Cronaca

Per la quarta partita consecutiva, Greco schiera una formazione diversa, puntando sul modulo 3-5-2 con Cerofolini in porta e una difesa composta da Biraschi, Monterisi e Bracaglia. In attacco, spazio a Kvernadze e Ambrosino. Per il Palermo, subito protagonista l’ex Insigne, che al secondo minuto sblocca il risultato con un tiro deviato da Darboe.

Il Frosinone reagisce rapidamente, e al 17’ Bracaglia, frusinate doc, pareggia con un colpo di testa su punizione di Marchizza. I padroni di casa continuano a spingere con Gelli e Barcella, mentre il Palermo risponde con tentativi di Nikolaou e Di Mariano, entrambi neutralizzati da Cerofolini.

Nella ripresa, Greco sostituisce Ambrosino con Sene. La partita, spezzettata dai falli, stenta a decollare. Al 18’, Kvernadze si rende pericoloso con un tiro da fuori, ma non trova la porta. Al 72’, il Palermo ha due grandi occasioni con Insigne, ma Cerofolini si supera ancora. Dionisi prova a rinnovare l’attacco con Henry e Vasic, mentre Greco risponde con Canotto e Garritano.

Nel recupero, Marchizza sfiora il gol con un tiro al volo, seguito da un tentativo di Henry che sfila vicino al palo.