40 milioni di euro vanno bene? No, rifiutiamo | Riunione urgente in sede Inter: Real Madrid impazzito

Il club meneghino ha detto no ad una proposta di ben 40 milioni di euro per un gioiellino della rosa: i Blancos devono arrendersi al rifiuto.

L’Inter è reduce da una grande stagione, che portato in dote lo scudetto della seconda stella tanto inseguita. La società meneghina, reduce nelle scorse settimane da un cambio di vertice assoluto, che ha visto gli statunitensi di Oaktree subentrare al fondo Zhang, vuole però continuare su questa falsa riga e si è adoperata per rafforzare la rosa nel mercato estivo.

Oltre a prendere nuovi giocatori funzionali al progetto e agli schemi di mister Simone Inzaghi però la Beneamata fino ad ora è riuscita in un’impresa ancora più importante, ovvero quella di trattenere in squadra i principali gioielli. Tanti giocatori interisti infatti erano finiti nel mirino delle principali big europee, ma i campioni d’Italia in carica sono stati bravissimi a resistere e a non cedere alle ricche proposte pervenute ad Appiano Gentile.

Una delle ultime in ordine di tempo è quella giunta per un grande nome da parte del Real Madrid. A quanto pare infatti Florentino Perez aveva presentato un’offerta di ben 40 milioni di euro al Biscione, che però ha mantenuto la sua linea e ha rifiutato in maniera secca le avance.

Il rifiuto dell’Inter

Di recente sono spuntate fuori alcune indiscrezioni riguardanti la scorsa estate in casa nerazzurra. A quanto pare il Real Madrid, che era alla ricerca di un centrale di difesa, aveva messo nel mirino Alessandro Bastoni, forte giocatore nerazzurro che da anni ormai è un perno della squadra milanese.

I Blancos volevano fare sul serio, ma non hanno fatto i conti con la resistenza interista, dovuta soprattutto ad una pesante discordanza sulla valutazione del giocatore. Mentre i Galacticos infatti avevano messo sul piatto una proposta tra i 30 e i 40 milioni di euro, la società nerazzurra ne chiedeva almeno 80. Un’offerta dunque quasi della metà, che ha quindi fatto arenare immediatamente tutti i discorsi.

Bastoni sempre più leader interista

Il rifiuto da parte dell’Inter dimostra anche che Bastoni è ormai un leader assoluto della Beneamata. Il classe 1999, appena 25 anni, gioca già da 5 stagioni in pianta fissa in prima squadra, e sembra destinato a diventare il futuro capitano nerazzurro.

La chiamata del Real dunque non ha affatto cambiato i piani ne del ragazzo e ne della società meneghina, che continua a puntare forte su di lui.