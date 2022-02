Neanche la Francia perdona Kurt Zouma, il calciatore del West Ham finito nell’occhio del ciclone per un video social in cui maltratta i suoi due gatti. (CLICCA QUI per vedere il video shock).

Il calciatore è stato scaricato anche dall’Adidas e, almeno per il momento, dalla Francia. Sì, perché il tecnico dei galletti Didier Deschamps, parlando ai microfoni di France 3, ha commentato: «Sono rimasto molto sorpreso da Kurt. È qualcosa di inammissibile, intollerabile, una crudeltà senza nome. Queste immagini sono scioccanti e insopportabili. Ma non sono un pubblico ministero, devo selezionare i giocatori in base a criteri diversi. Quando un giocatore sbaglia, non lo si convoca per un po’ di tempo. Non cambierò il mio modo di agire».