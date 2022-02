Intervistato da “TuttoC.com”, il presidente della Viterbese, Marco Arturo Romano, ha cambiato opinione rispetto alle difficoltà dei gironi di Serie C.

Ecco le sue parole:

«Vengo da due anni nel C, devo ricredermi ma è il B quello più difficile. Non ci sono squadra materasso, io prima pensavo che il Girone C fosse quello più complicato ma sono stato subito smentito. C’è grande equilibrio, ogni partita è una battaglia salvo Modena e Reggiana che stanno facendo un campionato a parte. In coda si è accorciata la classifica, Pistoiese e Grosseto hanno fatto punti anche loro. Si è creato un gruppo, prima c’eravamo noi tre distaccate ora invece la classifica è cortissima. Ci sono tante squadre in lotta per non retrocedere».