Mario Draghi, presidente del Consiglio, è corso ai ripari dopo l’aumento dei contagi dovuto alle varianti del Coronavirus. Da lunedì tutte le regioni che erano in zona gialla passeranno alla zona arancione e tutte quelle che si trovavano in arancione diventeranno rosse. Ad eccezione della Sardegna unica zona bianca. Il nuovo dpcm entrerà in vigore da lunedì fino al 6 aprile. L’edizione odierna del “Corriere della Sera” fa il punto della situazione sulle limitazioni imposte da Draghi.





Coprifuoco ore 5: Termina il coprifuoco in tutta Italia.In zona gialla si può uscire liberamente rimanendo nella propria Regione. In zona arancione si può uscire rimanendo nel proprio Comune. In zona rossa si può uscire solo per motivi di lavoro, salute e urgenza. Si può uscire anche per andare nei negozi che sono aperti. ore 22: Comincia il coprifuoco.

Bar e ristoranti

In zona gialla si può andare al bar e al ristorante fino alle 18. Si può prendere cibo da asporto fino alle 18 dai bar e fino alle 22 dai ristoranti. Si può sempre richiedere la consegna a domicilio. In zona arancione i ristoranti e i bar sono chiusi. Si può prendere cibo da asporto fino alle 18 dai bar e fino alle 22 dai ristoranti. Si può sempre richiedere la consegna a domicilio. In zona rossa i ristoranti e i bar sono chiusi. Si può prendere cibo da asporto fino alle 18 dai bar e fino alle 22 dai ristoranti. Si può sempre richiedere la consegna a domicilio. In tutte le zone si possono prendere bevande da asporto da enoteche e vinerie fino alle 22.

I negozi

In zona gialla tutti i negozi sono aperti. I centri commerciali sono aperti dal lunedì al venerdì. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie. In zona arancione tutti i negozi sono aperti. I centri commerciali sono aperti dal lunedì al venerdì. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie. In zona rossa sono aperti i negozi tranne abbigliamento, calzature, gioiellerie. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

Parrucchieri e centri estetici

In zona gialla i parrucchieri e i centri estetici sono aperti. In zona arancione i parrucchieri e i centri estetici sono aperti. In zona rossa i parrucchieri e i centri estetici sono chiusi. Passeggiate e attività sportiva In zona gialla si può svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici. Palestre e piscine sono chiuse. In zona arancione si può svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici. Palestre e piscine sono chiuse. In zona rossa si può svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione con obbligo di mascherina. Si può svolgere attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.

Seconde case

Chi vive in zona gialla può andare nelle seconde case anche se si trovano fuori regione. Si può andare in una seconda casa che si trova in zona arancione. Non si può andare in una seconda casa che si trova in zona rossa. Chi vive in zona arancione può andare nelle seconde case anche se si trovano fuori regione. Si può andare in una seconda casa che si trova in zona arancione. Non si può andare in una casa che si trova in zona rossa. Chi vive in zona rossa non può andare nelle seconde case.

Mostre e musei

In zona gialla si possono visitare mostre e musei dal lunedì al venerdì. In zona arancione musei e mostre sono chiusi. In zona rossa musei e mostre sono chiusi.