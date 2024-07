Zizou abbiamo bisogno di te: telefonata nel cuore della notte | Questa panchina non può proprio rifiutarla

Il pallone d’oro francese è pronto a rimettersi in gioco diversi anni dopo l’ultima volta: per lui è pronta una squadra irrinunciabile.

Se qualcuno ci avesse detto che un allenatore che avesse vinto tre Champions League di fila sarebbe rimasto fermo per ben tre anni non ci avremmo mai creduto. E invece è proprio questo ciò che è successo a Zinedine Zidane. Dopo il suo glorioso passato da calciatore, il franco-algerino è passato alla guida del Real Madrid quasi per caso, ma ha trasformato questa situazione precaria in un ciclo interminabile di trofei durato per due periodi diversi.

Dopo la sua seconda separazione dai Blancos, arrivata ormai nel 2021, però Zizou non ha più allenato. I rumors sul suo conto sono stati sempre parecchi: ora la Juventus, ora il PSG, ora la Premier League, con il Manchester United che si sarebbe fatto spesso vivo. Mai però le cose sono andate in porto, vuoi per scelta sua o dei club in questione.

Adesso però sembra proprio che per l’ex fuoriclasse sia arrivato il momento di tornare in pista. A quanto pare infatti Zidane ha ricevuto una sorprendente telefonata nel cuore della notte, dove è stato richiesto a gran voce sulla panchina di questa squadra, che di sicuro per lui sarà irrinunciabile per ovvie ragioni.

Ecco dove allenerà Zizou

Nonostante sia arrivata fino alle semifinali, il cammino della Francia non è stato reputato positivo da stampa, tifosi e federazione transalpina. I Galletti hanno espresso un pessimo gioco, e sono arrivati al penultimo atto del trofeo con grande fortuna, venendo eliminati meritatamente da una grande Spagna.

Un dato fa capire meglio la situazione. Les Bleus non hanno segnato nemmeno un gol su azione nel torneo, e sono andati avanti tra autoreti, rigori e lotterie dal dischetto. Come spesso accade in questi casi la colpa viene data all’allenatore, e per questa ragione adesso la posizione di Didier Deschamps è in bilico, con Zizou che aspetta con ansia.

Deschamps a rischio esonero?

Come abbiamo detto in Francia in tanti ce l’hanno con il commissario tecnico campione del mondo 2018, tant’è che la stampa lo ha fatto a pezzi nei giorni scorsi.

Dal canto suo però la federazione ancora non si è espressa in merito alla questione. Nel caso in cui però ai piani alti del calcio transalpino decidessero di dargli il benservito, il nome del sostituto è di sicuro quello di Zinedine Zidane. Al momento la Federazione pare aver confermato Deschamps ma i calciatori potrebbero chiedere a gran voce di cambiare entro l’estate. Per Zizou non è ancora finita.