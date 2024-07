Squilla il telefono di Thiago Motta: mister non posso venire in ritiro | Costretto a operarsi di corsa

Prima tegola per Thiago Motta. Uno dei top costretto al forfait in ritiro: costretto all’operazione per tornare in campo

È iniziata la scrematura per Thiago Motta. Uno dei primi compiti del nuovo allenatore della Juventus infatti, insieme alla società, sarà quello di individuare i sicuri partenti e chi invece dovrà rimanere ed essere protagonista anche il prossimo anno.

Un’operazione non facile per un nuovo arrivato, considerando anche il fatto che al ritiro dello scorso 10 luglio non tutti i protagonisti erano potuti approdare alla Continassa. Chi per motivi legati ai tornei estivi, tra Copa America e Europei, chi invece per guai fisici.

Sì, perché la stagione non è nemmeno cominciata che già si contano le prime assenze pesanti. Il tecnico bianconeri nelle scorse ore, proprio a ridosso del ritiro iniziato a Torino, ha ricevuto una importante chiamata da parte di uno dei suoi giocatori chiave per il prossimo anno. Le notizie non sembrano essere incoraggianti dal punto di vista fisico: costretto all’operazione prima del ritiro.

Juve, operazione e poi ritiro

Rischia di slittare la conoscenza di persona tra uno dei leader del futuro della Juventus e il nuovo allenatore bianconero. Tutti gli occhi al momento sono su Thiago Motta, che dovrà essere bravo in poche settimane ad individuare i prossimi titolari di una Juve totalmente rivoluzionata – dal mercato e dalle cessioni – e i partenti invece che lasceranno la squadra in estate.

Per abbracciare uno di quelli su cui l’allenatore vorrebbe puntare il prossimo anno però, servirà ancora un po’ di tempo, a causa di alcune problematiche fisiche che impediranno il calciatore di raggiungere i compagni a Torino nelle prossime ore. Stiamo parlando di Yildiz, il quale a breve si sottoporrà a un’operazione.

Yildiz, operazione in vista: raggiungerà la squadra a luglio

Non sarà alla Continassa nei prossimi giorni Yildiz. No, il nazionale turco che ha contribuito al raggiungimento dei quarti di finale a Euro 2024 non avrà un prolungamento della vacanza, bensì dovrà presentarsi sotto i ferri a causa di un problema al naso.

Il giovane, lanciato lo scorso anno da Allegri, si è messo in luce anche con la Turchia, e adesso è pronto a diventare un titolare della Juventus. Il suo arrivo a Torino però è rimandato da questa operazione al naso, necessaria secondo quanto si apprende per ritornare in forma al 100%. Thiago Motta lo aspetterà a fine luglio, per affidargli le chiavi dell’attacco bianconero.