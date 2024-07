“Esclusi dalle Coppe Europee”: la sentenza Uefa è devastante | Serie A in ginocchio

Il calcio italiano trema davanti alla sentenza. “Esclusione da tutte le Coppe Europee”: la Uefa torna a sanzionare la Serie A.

Serie A e Uefa ancora in collisione. E’ questo il triste scenario emerso nelle ultime ore, secondo quanto riportato da La Repubblica. La Lega infatti sarebbe finita nuovamente sotto la lente di ingrandimento dei massimi organi organizzativi continentali, che adesso minacciano di escludere dalle competizioni europee non solo una squadra, ma tutte quelle che si erano qualificate per il prossimo anno.

È già successo alla Juventus, nella stagione 2024, ma anche al Milan nel 2018, di essere escluse dalle Competizioni Uefa dopo un accordo – sempre sul tema dei conti e dei bilanci da rispettare – raggiunto di comune accordo. Stavolta però lo scenario sembra ancora più cupo.

Sotto osservazione è finito infatti un decreto che dovrà secondo quanto riferisce Calcio e Finanza essere presto modificato, e Ceferin in persona in occasione dell’ultima gara dell’Italia agli Europei, avrebbe sollecitato i dirigenti del ministero dello Sport a effettuare le modifiche il prima possibile.

Ceferin minaccia la Serie A

Andrea Abodi richiamato da Ceferin. È quanto fatto emergere nelle scorse ore da Repubblica, che ha riportato un’indiscrezione secondo la quale il presidente della Uefa avrebbe richiamato il Ministro dello Sport affermando: “Se il decreto rimane così, escluderò le squadre italiane dalle Coppe Europee”.

I due si sarebbero incontrati proprio a Berlino in occasione della gara tra Italia e Svizzera. Un confronto andato in scena senza peli sulla lingua, riporta il quotidiano romano, con le italiane che potrebbero rischiare di dire addio alle competizioni UEFA. Sul tavolo il tema dell’autonomia delle Leghe rispetto la Federazione, emendamento secondo la UEFA assolutamente “irricevibile”.

UEFA, occhi sull’emendamento Mulè

La UEFA ha puntato l’emendamento Mulè, che prevede una autonomia per le leghe rispetto alla FIGC, in termini organizzativi e gestionali. Con il diritto anche di avere parere vincolate sule delibere della Federazione, in termini di ricorrere alla giustizia sportiva tramite il tribunale regionale del Lazio, smantellando così l’autonomia della FIGC.

Un decreto secondo la UEFA da cambiare assolutamente, non compatibile con la filosofia della federazione contentante. I vertici governativi che pare siano disposti a cedere alle pressioni. L’esclusione dalla UEFA delle squadre italiane come racconta Calcio e Finanza sembra un’ipotesi piuttosto estrema, ma in questo momento apre che si stia lavorando per rivedere l’emendamento.