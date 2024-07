Vuoi venire ad allenare con me? Thiago Alcantara ha già trovato una panchina | Appena ritirato ricomincia da qui

L’ex centrocampista spagnolo ha già la possibilità di rimettersi in pista in nuove vesti dopo il ritiro annunciato solo qualche giorno fa.

Nei giorni scorsi una notizia inaspettata ha lasciato senza parole il mondo del calcio. Thiago Alcantara ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo ad appena 33 anni. Una scelta clamorosa dunque, sia per la sua età, per niente avanzata, e soprattutto per le sue qualità tecniche, molto evidenti e che hanno fatto le fortune dei club in cui ha giocato.

Purtroppo però ad incidere su questa decisione ci hanno pensato gli infortuni. Nella stagione scorsa infatti il centrocampista non è praticamente mai sceso in campo con il Liverpool, e alla scadenza del contratto i Reds non hanno prolungato il rapporto. Il ragazzo dal canto suo dopo una riflessione di pochi giorni ha scelto la via del ritiro.

Nemmeno il tempo di dare l’annuncio ufficiale però che Thiago sembra aver già trovato una nuova occupazione nel mondo del pallone. A quanto pare infatti una panchina è pronta per lui, visto che un altro allenatore vuole portarlo con sé nella sua nuova esperienza. Una chance unica dunque per Alcantara, che difficilmente si farà sfuggire questa opportunità.

Futuro da non credere per Thiago Alcantara

Secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Spagna, Hansi Flick, nuovo allenatore del Barcellona, ha intenzione di portare con sé l’ex centrocampista proprio nella sua avventura in terra catalana. Il tecnico tedesco infatti vorrebbe inserirlo nel suo staff tecnico, dandogli così subito la chance di rimettersi in gioco sotto una veste totalmente diversa da quella di calciatore.

A conferma di ciò sembra che ci sia stato un incontro a sorpresa proprio tra Flick e Thiago, che avrebbero discusso del suo ruolo e di questa possibilità. Non traspare ancora nulla sulla decisione dell’ex Liverpool e Bayern Monaco, ma l’impressione è che molto difficilmente Alcantara voglia farsi sfuggire questa opportunità.

Thiago torna a casa

Alcantara è cresciuto nella Masia, ed è stato lanciato da un certo Pep Guardiola. Fin da subito ha messo in mostra qualità invidiabili. Purtroppo però in Blaugrana, chiuso da gente del calibro di Iniesta, Xavi e Sergio Busquets, non è riuscito mai a trovare molto spazio.

Per questo nel 2013 passò al Bayern Monaco, dove ci è rimasto per diversi anni prima di volare a Liverpool. Adesso però per lui è giunta la grande occasione di rientrare a casa. Vedremo dunque se riabbraccerà il Barcellona nei prossimi giorni.