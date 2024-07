40 milioni di euro o non se ne parla: la Juventus detta le condizioni e blocca tutte le trattative | L’affare (al momento) non si fa

La Juventus ha fatto sapere di non volersi muovere per meno di 40 milioni di euro: i bianconeri dettano le condizioni e bloccano l’affare.

Sarà una stagione fondamentale per la Juventus, quella 2025. Dopo l’esclusione dalle coppe europee dettata dalla UEFA lo scorso anno, i bianconeri tornano in Europa e lo faranno dalla porta principale, prima in Champions League e poi al Mondiale per Club nell’estate del prossimo anno.

Una lunghissima stagione che terminerà a luglio, e che servirà per riaffacciarsi all’estero, trovare nuovi introiti dalle competizioni continentali e continuare il progetto virtuoso della società, post bufera plusvalenze. Di accordi la Juventus ne ha sottoscritti diversi in questi mesi, dopo aver cambiato praticamente tutti gli uomini in dirigenza.

Non ultimi quelli facenti riferimento agli sponsor, più che mai fondamentali nel calcio moderno per sostenere le spese di un club autorevole come quello bianconero. Una trattativa, che sembrava chiusa, in questi termini rischia di rimanere in standby. Ecco quanto qual’è stata la risposta della Juventus dopo il mancato accordo: ballano cifre importantissime.

Juve, occhio agli sponsor

Stadio di proprietà, Champions League, diritti tv, sponsor. Il calcio è cambiato e anche i club più prestigiosi devono mettersi al passo con i tempi. La Juventus, spesso apri fila in termini di lungimiranza, è passata da un anno difficile senza coppe, che ha sicuramente influenza l’andamento di alcune partnership.

La storica “Jeep“, ad esempio, che da 12 anni aveva preso spazio nella maglia bianconera, adesso scomparirà e per rimpiazzare lo sponsor non sono mancati i problemi. Anche Inter e Roma di recente si erano trovate costrette, a causa quella volta di mancati pagamenti, a indossare maglie senza sponsor. La Juventus per trovare un nuovo investitore e ricoprire quello spazio chiede una cifra importante, tra i 35 e i 40 milioni. Jeep ha portato in 12 anni infatti circa 400 milioni di euro.

In campo contro il Como senza sponsor

Una maglia bianconera quasi vintage, con le righe bianconere assolute protagoniste. Tuttosport nelle scorse ore ha scritto di una Juventus volenterosa a continuare anche senza marchi sul petto il prossimo anno, ma di volere tenere duro. La cifra chiesta per comprare lo spazio principale – quello sul petto sotto lo stemma caratteristico di tutte le squadre – come detto sarà di circa 40 milioni.

Dall’altra parte se la Juve non vuole svendere, dovrà avere un occhio di riguardo alle possibili offerte, visto che rimanere senza main sponsor sulla maglia per tutta la stagione vorrebbe dire dire addio a una cifra troppo importante per le casse del club a fine anno.