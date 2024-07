Ahia! È un dolore insopportabile: Inter in lacrime | Infortunio gravissimo e torna nel 2025

Pessime novità per il club meneghino, che perde un pezzo importante nel puzzle di mister Simone Inzaghi in vista del prossimo anno.

Sta per cominciare ufficialmente la stagione delle squadre di Serie A. A breve infatti i club del nostro campionato si raduneranno per i ritiri e per compiere una grande preparazione atletica. E’ proprio in questi momenti che si decidono le sorti delle squadre e i percorsi che verranno fatti nel corso di tutto l’anno.

In casa Inter il morale è già a mille. Dopo la conquista dello scudetto i nerazzurri vogliono ripetersi, e magari provare anche a fare un grande cammino in Champions League. Allo stesso modo poi l’attesa è tanta anche sul fronte riguardante il calciomercato, dove diversi volti nuovi sono arrivati alla Pinetina e tanti altri ne arriveranno più in avanti.

Un fulmine a ciel sereno però ha sconvolto di colpo la società interista nelle scorse ore. Un grande nome della rosa di Simone Inzaghi infatti ha riportato un grave infortunio, che lo farà tornare a disposizione del tecnico solamente nel 2025. Una botta tremenda dunque per il Biscione, che dovrà rinunciare a lui almeno per la prima parte del prossimo campionato e che adesso sarà costretto a trovare un sostituto sul mercato.

Grave ko in casa Inter

Il Canada è impegnato in Copa America, e tra le file della selezione nord americana c’è anche l’esterno destro interista Tajon Buchanan. E’ proprio lui che nelle scorse ore è rimasto vittima di un gravissimo infortunio. Secondo le notizie arrivate infatti il calciatore si è fatto male alla gamba durante un allenamento della sua nazionale. Fin da subito si è pensato a qualcosa di molto serio, e dopo gli approfondimenti del caso a cui si è sottoposto è arrivata la notizia tremenda.

Per lui si tratta di una frattura della tibia, che lo costringerà ad operarsi. Ovviamente lo stop sarà molto lungo: si prevede un recupero di almeno 4 mesi, che, sommato al recupero della condizione fisica, lo farò tornare a disposizione di Inzaghi solo nel 2025.

Marotta torna sul mercato

Il grave infortunio patito da Buchanan costringe dunque il presidente Beppe Marotta a tornare sul mercato per trovare un sostituto del calciatore canadese.

Al momento si fanno tanti nomi da questo punto di vista, soprattutto pescabili dalla lista degli svincolati. Non è da escludere inoltre un’opzione romantica che vedrebbe il ritorno a Milano di Perisic.