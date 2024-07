Vieni via con me: Pioli lo chiama e lui accetta | Lascia il Milan e se ne va in Arabia Saudita

L’ex tecnico rossonero è pronto a portare con se il suo pupillo nella sua nuova avventura in Saudi Pro League.

L’esonero subito al termine della stagione scorsa è già un brutto ricordo. Stefano Pioli è pronto a tornare in pista. Dopo l’addio al Milan, maturato per volere della società a causa dei risultati non proprio eccellenti ottenuti nell’annata passata, il tecnico emiliano è ormai il nuovo allenatore dell’Al Ittihad.

L’allenatore si è legato al club arabo per i prossimi tre anni, a cifre sicuramente importanti. Di sicuro è stato questo uno dei motivi principali che ha portato il mister a prendere questa decisione. Allo stesso tempo però c’è un’altra ragione che ha spinto il 58enne a compiere una scelta del genere. La possibilità di avere il totale via libera sul mercato infatti ha contato parecchio, e competere in un campionato in continua crescita lo ha stuzzicato non poco.

Di conseguenza Pioli ha già cominciato a muoversi per allestire la squadra per il futuro. In particolar modo il tecnico ha deciso di spingere forte per il suo pupillo allenato proprio al Milan, e che appunto ha intenzione di portare con sé nella sua nuova avventura in Arabia Saudita. A quanto pare il calciatore in questione ha già accettato, ed è pronto a salutare il Diavolo per riunirsi al suo vecchio allenatore.

Addio Milan: me ne vado da Pioli

Nelle settimane scorse si è parlato parecchio della corte spietata dell’Al Hilal nei confronti di Rafael Leao. Il club saudita era intenzionato a pagare la ricca clausola rescissoria presente nel suo contratto pur di assicurarsi le prestazioni del fenomeno lusitano. Il classe 1999 però ha rifiutato gentilmente la proposta, desideroso di continuare a giocare al Milan.

Adesso però un nuovo assalto nei suoi confronti potrebbe arrivare dall’Arabia, proprio dall’Al Ittihad di Stefano Pioli. E questa volta non è da escludere che la risposta del calciatore possa essere diversa, visto che nel club in questione ritroverebbe proprio il suo mentore.

Non solo Leao, un altro rossonero vola in Arabia

Il portoghese però non è l’unico calciatore milanista pronto a raggiungere Stefano Pioli in Arabia Saudita. Anche Alessandro Florenzi infatti potrebbe volare all’Al Ittihad.

Il terzino destro infatti è in rotta di collisione con il nuovo tecnico rossonero Paulo Fonseca, il cui rapporto è naufragato ai tempi della Roma, e in caso di chiamata del suo ex allenatore se ne andrebbe di corsa.