Scusatemi, ma io mi dimetto: non ha nemmeno iniziato il ritiro e già se ne va | Disastro all’Italiana

Scempio totale nel club, dove ancor prima di cominciare la sua nuova avventura il tecnico ha salutato tutti e se n’è andato.

Siamo agli albori della nuova stagione. I club durante questo periodo iniziano a progettare le squadre per il futuro, in particolar modo concentrandosi sul mercato e sulla campagna di rafforzamento della rosa. Oltre alla questione legata ai trasferimenti però adesso ci sono anche i ritiri ad essere ormai imminenti.

A breve infatti cominceranno i raduni, dove i calciatori si inizieranno ad allenare agli ordini degli allenatori. Quanto accaduto nelle scorse ore però ha davvero del clamoroso. Un tecnico infatti prima ancora di mettersi al lavoro con la compagine, ha deciso di dare le dimissioni ed andarsene.

Una scelta presa tra la sorpresa generale e che ha destato non poco scalpore ai piani alti della società e anche in tutto l’ambiente. Un vero e proprio disastro all’italiana quindi quello a cui stiamo assistendo in queste ultime ore, e che come al solito condizionerà di parecchio in negativo la stagione della compagine in questione.

Il tecnico se ne va

Tiene banco nelle ultime ore quanto sta accadendo in casa Salernitana. Il club granata, retrocesso lo scorso anno in Serie B, aveva deciso di ripartire da Andrea Sottil come nuovo allenatore. Quest’ultimo dopo l’addio all’Udinese ha accettato la proposta del club campano per tornare a mettersi in mostra. L’entusiasmo che c’era da entrambe le parti però è venuto meno ancor prima di quanto si pensasse.

In particolare l’allenatore ha dato le dimissioni ancor prima che il suo contratto e quello dei membri del suo staff venisse depositato in Lega. Una situazione clamorosa dunque, che è dovuta però ad una ragione in particolare. La Salernitana sarebbe dovuta essere ceduta alla Brera Holding, società che avrebbe avuto un progetto molto ambizioso. Questo passaggio però è svanito del tutto, e le quote del club sono rimaste in mano a Iervolino, che ha un’idea ben diversa rispetto a quelli che sarebbero dovuti essere i nuovi proprietari. Quel progetto ambizioso di cui si era parlato non c’è più, e Sottil ha deciso di andarsene.

Trema tutta la barca granata

L’addio dell’ex allenatore dell’Udinese sta mettendo in evidenza i gravi problemi che ci sono attorno al club campano.

L’unica fortuna al momento è che quanto meno il direttore sportivo Gianluca Petrachi ha deciso di rimanere. Ma la stagione per i granata si preannuncia problematica.