“Allegri sarà il nuovo commissario tecnico”: finisce Euro 24 e lo annunciano | Putiferio in federazione

Massimiliano Allegri pronto a diventare il nuovo commissario tecnico dopo Euro 2024. La notizia sconvolge la Federazione.

Saranno settimane di grande riflessione per Massimiliano Allegri. Il tecnico ex Juve ha trascorso mesi non facili nel 2024, portando avanti un progetto sapendo di avere una data di scadenza, e una squadra ormai scarica da portare in fondo. L’esonero arrivato dopo la vittoria della Coppa Italia, uno dei trofei più agrodolci della sua intera carriera, è arrivato alla fine di un rapporto con la nuova dirigenza bianconera con la quale il feeling non era mai esploso.

Adesso per il tecnico toscano si aprono nuove porte e scenari, lontano dalla Serie A almeno per il 2025 visto che tutte le big hanno ormai trovato un nuovo allenatore. tra squadre di club, campionati esteri, Medio Oriente e addirittura nazionali. Sì, perché le ultime

Il ruolo di selezionatore potrebbe addirsi bene al tecnico, che ha dimostrato di sapere gestire i grandi campioni e un gruppo dal punto di vista sia tecnico ma soprattutto psicologico. Le recenti indiscrezioni riportate dal Telegraph vorrebbero Allegri vicino proprio al ruolo di allenatore della nazionale.

Allegri in nazionale: indiscrezioni dall’Inghilterra

Secondo quanto si apprende dai media britannici dunque, Allegri sarebbe vicino a diventare ct. O almeno il suo nome sarebbe stato fatto da una delle deluse di Euro 2024. Stiamo parlando della Serbia, uscita al quarto posto nel girone con l’Inghilterra. Un vero fallimento considerando il talento nelle mani della nazionale, gestito malissimo da Stoijkovic, il quale non è riuscito a dare un’identità alla squadra.

Tra i candidati, secondo quanto si apprende, per sostituire l’ex ormai tecnico, ci sarebbe proprio Allegri, al momento libero. Ma la lista di candidati è lunga.

Serbia, c’è anche Allegri tra i possibili nuovi ct

Un ritmo di lavoro diverso, dopo lo stress dell’ultima avventura alla Juventus. Dall’Inghilterra arrivano indiscrezioni di grandissimi nomi per il nuovo tecnico della Serbia, dopo la delusione di Euro 2024. Da Stefano Pioli a Maurizio Sarri, fino all’ex Liverpool Jurgen Klopp che però ha già fatto sapere di volersi prendere una pausa almeno di un anno dal ruolo di allenatore e dal calcio in generale.

Allegri potrebbe avere estimatori anche in Arabia, ma anche il campionato Saudita ha dimostrato di saper spremere psicologicamente gli allenatori. Qualora dovesse arrivare un’offerta dalla Saudi League, il tecnico dovrebbe adesso valutare anche questa ipotesi di guidare per la prima volta una nazionale.