“Sta aggirando il Fair Play Finanziario”: punita con la retrocessione in Serie B | Sentenza devastante

La necessità di vendere entro il 30 giugno sta portando il club a compiere operazioni rischiose: la Federazione li mette sotto la lente d’ingrandimento

Entro il 30 giugno dovranno essere messi apposto i conti. Sono le regole imposte dalla Federazione, a causa delle spese folli effettuate nel corso delle scorse finestre di mercato. Acquisti che poi spesso non sono andati di pari passo con traguardi sportivi soddisfacenti.

Plusvalenze gonfiate e FairPlay Finanziario tengono ancora sotto scacco le leghe europee, e la necessità di vendere e sistemare il bilancio diventa una priorità non solo per le big italiane, ma anche per quelle estere. Acquisti senza badare a spese, ingaggi mostruosi, tutto alla luce del sole, hanno però adesso portato evidenti nodi al pettine.

E’ il caso Premier League, una lega adesso in ginocchi a causa dei debiti. Alcune operazioni secondo alcuni osservatori richiamerebbero le dinamiche per le quali la Juventus nel 2023 era stata punita e indagata, poi costretta alla penalizzazione e al rinunciare all’Europa.

Premier League, c’è l’ultimatum della Federazione

A inizio del mese di giugno, durante l’assemblea dei club di Premier League, la federazione aveva dettato la dead line. Una scadenza quella del 30 giugno che servirà per rimettersi in sesto dal punto di vista del bilancio, rivolta a diversi club tra cui Everton, Chelsea, Nottingham Forest.

Ma soprattutto l’Aston Villa; tutte squadre con la necessità di rientrare a fine mese con delle spese folli effettuate nelle scorse stagioni. Anche il Leicester sarebbe finito sotto l’occhio della Federazione e potrebbe iniziare il campionato il prossimo anno con dei punti di penalizzazione. La situazione Aston Villa, che si sta addentrando nel giro di vendite e cessioni per sottostare ai dettami della Premier, avrebbe già attirato l’attenzione.

Aston Villa, plusvalenze gonfiate? Parla il giornalista

E ad attaccare l’Aston Villa, accusandola di stare aggirando il FFP inglese ci ha pensato su Twitter il giornalista Graziano Carugo Campi. Nella didascalia di un suo posto si legge: “L’Aston Villa è diventata la regina delle Plusvalenze gonfiate, con triangolazioni spericolate sta aggirando il FFP inglese: vedremo come reagirà la Premier. Nel giro di un paio di anni rischia di finire in Championship”.

Proprio l’Aston Villa in queste ore sta per concludere un affare con la Juventus che vedrà verosimilmente l’arrivo a Torino di Douglas Luiz. Dai bianconeri invece partiranno in direzione Londra due calciatori, Iling Junior e Barrenechea.